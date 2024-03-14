У дилеров скопились автомобили с осени 2023 года

Пора скидок пока продолжается, но закончится, когда запасы прошлогодних автомобилей китайских марок подойдут к концу. Пока дилеры вынуждены распродавать остатки из осенних поставок.

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Объем запасов легковых автомобилей китайских брендов на складах в РФ на конец февраля превысил 94 тысяч экземпляров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Газпромбанк Лизинг" .

Запасы сформировались до решения ЦБ о поднятии ключевой ставки (читай - сокращение выдачи кредитов). На данный момент времени, если ориентироваться на темпы продаж прошлого года, запасов хватит ещё на два-три месяца реализации. Эксперты считают, что "ситуация выравнивается".

Сокращение запасов, прекращение поставок автоконцернами автомобилей 2023 года выпуска неминуемо приведут к снижению предоставляемого дисконта на покупку. Некоторые марки делают действительно щедрые предложение: Tank 500 можно купить со скидкой почти в 1 млн рублей. Однако этими предложениями нужно успеть воспользоваться. Был показательный пример с "Москвичом", когда дилеры распродали базовые версии кроссовера "Москвич 3" буквально за сутки после того, как автопроизводитель объявил о скидках.

Пик скидок может закончиться уже до конца марта, дальше размеры дисконтов и количество бонусов будет сокращаться. На это косвенно повлияет ситуация с новыми правилами утильсбора, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года.