Анонсированы изменения в приложениях для аренды самокатов в столице

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал введение операторами аренды электросамокатов идентификации пользователей в приложениях. Он уточнил, что соответствующее нововведение заработает в столице в текущем сезоне, передает «Говорит Москва» со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, будут введены рейтинг и тестирование пользователей на знание правил дорожного движения (ПДД), добавил Ликсутов.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о планах Минтранса обязать власти субъектов проектировать дорожки и парковки для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также обеспечивать условия для комфортного пользования такими устройствами.

Документ регламентирует места установки дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки, устройство парковок и т.д. с учетом потоков автомобилей, пешеходов и велосипедов.

Также ранее издание выяснило, что Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», которые предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на такую технику регистрационных знаков.