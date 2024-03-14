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Средний срок владения автомобилем в России перевалил за семь лет

Выяснилось, что по итогам 2023 года средний срок владения автомобилем в стране составил 7,1 года. По всем категориям наблюдается тенденция на увеличение. Из-за роста цен автомобили стали рассматриваться гражданами в качестве инвестиции.

Средний срок владения автомобилем в России перевалил за семь лет
© Ford

О значительном увеличении срока владения автомобилем в России сообщило агентство «Автостат». В ходе онлайн-эфира «Автостат оперативка. Оперативные данные по авторынку России. Итоги февраля 2024 года» эксперты заявили о росте данного показателя с 6,8 года в 2022 году до 7,1 года.

В зависимости от марки автомобиля средний срок владения отличается, однако тенденция на увеличение наблюдается по всем категориям. Так, автомобилями Lada россияне в среднем владеют 8,4 года, а машинами прочих массовых брендов — 6,8 года. По премиальному сегменту показатель ниже — 5,5 года.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков пояснил, что некоторые россияне продолжают менять автомобили каждые 3—5 лет, однако рост сроков владения очевиден. «Раньше этот срок был намного ниже, люди чаще меняли автомобили. А сегодня из-за роста цен автомобили превратились в инвестиционный продукт, который помогает владельцу сберечь денежные средства…», — пояснил он. Средний срок владения автомобилями специалисты «Автостата» рассчитывают по машинам, перепроданным в первый раз после их покупки новыми.

Ранее, в 2021—2022 годах, сложилась благоприятная ситуация для снижения среднего срока эксплуатации машин. По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, в обозначенный период многие россияне старались опередить рост цен на автомобили и решались поменять машину как можно раньше.

Кстати, недавно АвтоВАЗ оценил реальный ресурс автомобилей Lada. Инженеры уверены, что надёжность тольяттинских машин соответствует средним показателям для техники этого класса.

Автоновости
Lada
Сергей Целиков
Сергей Удалов
Автоваз