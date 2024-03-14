Средний срок владения автомобилем в России перевалил за семь лет

Выяснилось, что по итогам 2023 года средний срок владения автомобилем в стране составил 7,1 года. По всем категориям наблюдается тенденция на увеличение. Из-за роста цен автомобили стали рассматриваться гражданами в качестве инвестиции.

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О значительном увеличении срока владения автомобилем в России сообщило агентство «Автостат». В ходе онлайн-эфира «Автостат оперативка. Оперативные данные по авторынку России. Итоги февраля 2024 года» эксперты заявили о росте данного показателя с 6,8 года в 2022 году до 7,1 года.

В зависимости от марки автомобиля средний срок владения отличается, однако тенденция на увеличение наблюдается по всем категориям. Так, автомобилями Lada россияне в среднем владеют 8,4 года, а машинами прочих массовых брендов — 6,8 года. По премиальному сегменту показатель ниже — 5,5 года.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков пояснил, что некоторые россияне продолжают менять автомобили каждые 3—5 лет, однако рост сроков владения очевиден. «Раньше этот срок был намного ниже, люди чаще меняли автомобили. А сегодня из-за роста цен автомобили превратились в инвестиционный продукт, который помогает владельцу сберечь денежные средства…», — пояснил он. Средний срок владения автомобилями специалисты «Автостата» рассчитывают по машинам, перепроданным в первый раз после их покупки новыми.

Ранее, в 2021—2022 годах, сложилась благоприятная ситуация для снижения среднего срока эксплуатации машин. По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, в обозначенный период многие россияне старались опередить рост цен на автомобили и решались поменять машину как можно раньше.

Кстати, недавно АвтоВАЗ оценил реальный ресурс автомобилей Lada. Инженеры уверены, что надёжность тольяттинских машин соответствует средним показателям для техники этого класса.