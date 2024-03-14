Умер Марчелло Гандини - легендарный дизайнер Lamborghini и Ferrari

Он стал известен благодаря работе в ателье Bertone, где создал свои лучшие творения — от Lamborghini Miura и Countach до Ferrari 308 GT/4 и Alfa Romeo Carabo. После ухода из Bertone Гандини увлекся архитектурой, промышленным и интерьерным дизайном. А следующим его проектом должна была стать обучающая платформа, которую маэстро проектировал для Автомобильного музея в Дохе.

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В Турине умер Марчелло Гандини — самый влиятельный автомобильный дизайнер всех времен. Ему было 85 лет. Известность Гандини принесла работа в ателье Bertone, за время которой были созданы культовые Alfa Romeo Carabo и Montreal, Lamborghini Miura, Countach, Marzal и Espada, Lancia Stratos Zero, Maserati Khamsin, Ferrari 308 GT/4 и прототип Bugatti EB110. В этот список также можно добавить Lamborghini Bravo, стилистику которого Люк Донкервольке использовал в Gallardo, и один из недавних проектов — воссозданный с нуля концепт BMW Garmisch.

Впрочем, Гандини, как признанный мастер своего дела, приложил руку не только к спорт- и суперкарам. Из-под его пера вышли такие массовые модели, как Volkswagen Polo первого поколения, BMW 5 Series (E12) и «второй» Renault 5. После ухода из Bertone Гандини занимался промышленным и интерьерным дизайном и спроектировал в том числе фюзеляж легкого вертолета Heli-Sport CH-7. Будучи в возрасте, маэстро продолжал усиленно работать, но сосредоточился на исследованиях и инновациях. Следующим его проектом должна была стать обучающая платформа для Автомобильного музея в Дохе, Катар.