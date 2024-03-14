Китайская марка JAC выпустила рекордное количество автомобилей

В отчёте сказано, что компания выпустила 194 817 кроссоверов, 19 246 минивэнов и 145 048 легковушек. И если продажи вседорожников упали (на 8%), то объёмы производства легковых моделей увеличились почти вдвое (на 77%). С грузовиками, автобусами и электрокарами было сделано 596 604 единицы техники.

В свою очередь, Китайская ассоциация автопроизводителей поделилась статистикой продаж новых легковушек на рынке Поднебесной. Так, в ТОП-100 самых популярных моделей продукции компании JAC, включая машины, которые продаются под отдельной маркой Sehol, нет.

Кроме того, ассоциация указывает, что бренд JAC продал только 35 186 новых автомобилей, а его суббренд Sehol реализовал 74 995 единиц продукции. Хотя сама компания указывает, что своих владельцев нашли 592 499 автомобиля. Чем вызвано такое расхождение показателей, не уточняется.

Между тем, завод «Москвич» намерен найти нового технологического партнёра. В настоящее время столичное предприятие чрезвычайно мало загружено: мощности площадки позволяют собирать 180 000 машин, при этом план на 2024 год — всего 22 000 автомобилей. Партнёрство с китайским JAC пока сложно назвать успешным.