У электрокара Xiaomi SU7 появится новый вариант с увеличенным запасом хода

За пару недель до запуска продаж своего первого автомобиля техногигант подал еще одну заявку в Министерство промышленности и информатизации Китая, пишет CNevPost. В ней описана вторая модификация SU7 с одним мотором на задней оси.

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От базового седана он отличается подросшей массой, которая может указывать на более крупную батарею и увеличенный запас хода.

Новый вариант оснащен 299-сильным электромотором, установленным на задней оси. Его полная масса составляет 2090 килограммов — на 110 больше массы базовой одномоторной версии. В CNevPost полагают, что дело в более крупной и тяжелой батарее, емкость которой не указана. Согласно нормативным документам, в распоряжении Xiaomi их две — на 73,6 и на 101 киловатт-час. Они весят 579 и 646 килограммов соответственно.

Базовый одномоторный вариант с тем же 299-сильным двигателем получил «младший» аккумулятор емкостью 73,6 киловатт-часа. Он позволяет проехать до 668 километров по китайскому циклу измерений.

Большая батарея на 101 киловатт-час положена двухмоторному полноприводному SU7 Max, запас хода которого — 800 километров. Возможно, версия с таким же аккумулятором и единственным мотором сможет проехать и больше.

Продажи SU7 стартуют 28 марта, в тот же день компания должна объявить цены. На старте модель будет доступна для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi сразу в 29 городах Китая, а в будущем выйдет и на зарубежные рынки. Тем временем один из соперников SU7 досрочно сошел с дистанции: Apple решила закрыть свой автомобильный проект после 10 лет работы.