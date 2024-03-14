Новый Haval H9 добрался до дилеров и скоро начнет продаваться

Компания Great Wall ведет активную отгрузку нового поколения рамного внедорожника Haval H9. Судя по фото, китайские дилеры получают автомобили в большом количестве, что намекает на скорый старт продаж. Известно, когда новинка появится на российском рынке.

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Внешность и характеристики нового Haval H9 не секрет. Дизайн выполнен в новом стиле марки: квадратный кузов, круглые фары, массивная решётка радиатора, вертикальные фонари. Новый H9 справедливо называют гипертрофированным Haval Raptor.

Haval H9 второго поколения крупнее предшественника: длина составляет 4950 мм (без запаски на пятой двери), ширина - 1960 мм, высота - 1930 мм. Межступичное расстояние составляет 2850 мм. В Китае представлены пяти- и семиместная версии внедорожника, а вот в РФ, по предварительной информации, будут продавать только трехрядную модификацию.

Для Haval H9 будет доступен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 224 л.с. в паре с 8-диапазонным "автоматом" и турбодизель 2.4 литра на 184 л.с., агрегатированный 9-скоростной АКПП. Привод - полный, с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Haval H9 - одна из новинок бренда, запланированных к выходу в 2024 году на российский рынок. Производство автомобилей планируют освоить на заводе в Тульской области во втором квартале, а старт продаж, если ничего не изменится, объявят в августе. Цена новинки составит 4,3-5,8 млн рублей. Купить Haval H9 первого поколения можно за 4,1-4,3 млн рублей.