Рассекречен ID.7 GTX Tourer — самый мощный универсал за всю историю Volkswagen

Это «заряженная» версия электрического ID.7 Tourer, дебютировавшего месяцем ранее. ID.7 GTX Tourer оснащен двухмоторной установкой мощностью 335 лошадиных сил, у него полный привод и «спортивный» обвес. На одном заряде батареи емкостью 86 киловатт-часов универсал проезжает более 620 километров, а пополнить заряд энергии от 10 до 80 процентов можно примерно за полчаса.

GTX-версию можно отличить от обычного ID.7 Tourer по оформлению передней части, оригинальным 20-дюймовым дисками (позже появятся и 21-дюймовые) и более агрессивному дизайну бамперов. Салон оформлен в черном цвете с контрастной красной строчкой и логотипами GTX на креслах и рулевом колесе, опционально доступна панорамная крыша с функцией затемнения. На передней панели установлен 15-дюймовый экран мультимедийной системы с искусственным интеллектом ChatGPT. Есть у универсала и проекционный дисплей.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Для ID.7 GTX Tourer заявлена адаптивная подвеска с несколькими вариантами настроек, включая индивидуальный.

На передней оси установлен электромотор мощностью 107 лошадиных сил, на задней — 281-сильный. Суммарная отдача агрегатов составляет 335 лошадиных сил. С такой установкой электрический универсал разгоняется с места до 100 километров в час примерно за пять секунд — эти данные пока неофициальные, их приводит Motor1.com.

Британский AutoExpress.co.uk в свою очередь предполагает, что в Великобритании новинка будет стоить дороже 60 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня превышает семь миллионов рублей.

Что касается обычного ID.7 Tourer, то он стал первым электромобилем Volkswagen с кузовом универсал и первой моделью, получившей обозначение Tourer, а не Variant. Производство Volkswagen ID.7 Tourer организовано на заводе в немецком Эмдене, там же, где уже собирают лифтбеки ID.7 и кроссоверы ID.4.