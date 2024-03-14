Volkswagen показал мощный электрический хэтчбек ID.3 GTX

Одновременно с самым мощным универсалом в истории марки, ID.7 GTX Tourer, дебютировал и «заряженный» ID.3 GTX. Это динамичный и компактный электрокар с единственным электромотором на задней оси. Европейцам предложат на выбор две версии, обычную GTX и GTX Performance: в первом случае отдача электродвигателя составляет 286 лошадиных сил, а во втором — 326 сил. В зависимости от модификации хот-хэтч разгоняется до «сотни» за шесть либо за 5,6 секунды.

Внешние отличия ID.3 GTX сводятся к новым бамперам с черными ромбовидными воздухозаборниками, черному глянцевому декору и заднему диффузору. В салоне же традиционная для GTX-версий черная отделка с красной строчкой и соответствующие логотипы на сиденьях и рулевом колесе. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 12,9 дюйма, заявлено и голосовое управление на базе ChatGPT.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

И ID.3 GTX, и более мощный ID.3 GTX Performance комплектуются батареей емкостью 79 киловатт-часов, которая обеспечивает хэтчбеку запас хода в 600 километров. При этом у Performance-версии уже в «базе» есть адаптивные амортизаторы DCC, а максимальная скорость увеличена с 180 до 200 километров в час.

О старте продаж объявят в ближайшие месяцы, тогда же рассекретят и цены. В Европе Volkswagen ID.3 GTX предстоит конкурировать с MG4 XPower и Tesla Model 3.

Ранее стало известно, что Volkswagen потерял конкурентоспособность — об этом в конце 2023 года заявил глава концерна Томас Шафер на совещании в штаб-квартире в Вольфсбурге. Теперь перед автогигантом стоит задача по повышению эффективности перехода на электрокары: планируется сократить издержки на 10 миллиардов евро к 2026 году, в том числе за счет сокращений персонала. Кроме того, Volkswagen намерен проредить модельную линейку, исключив из нее автомобили, которые конкурируют между собой внутри концерна.