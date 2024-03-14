Volkswagen Jetta нового поколения впервые заметили на тестах

Недавно появились шпионские снимки следующего поколения Volkswagen Jetta, сделанные в арктических условиях, выявляющие более изысканный и больший автомобиль. Это развитие было возможно после того, как производство седана Passat прекратилось, оставив его доступным только как универсал, пишет SPEEDME.RU. С исключением Passat из линейки, Jetta амбициозно нацелена на занятие ниши более роскошного автомобиля, обещая повышенное качество и улучшенные характеристики. Однако это также подразумевает возможное увеличение стоимости.

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Использованное маскировочное покрытие затрудняет точную оценку дизайна новой модели, но заметно, что перенос боковых зеркал с креплений на стойках А на двери добавляет автомобилю схожести с Arteon. Помимо вводящих в заблуждение элементов дизайна, ожидается, что окончательный внешний вид не будет сильно отличаться от прототипа. В новой Jetta предполагается наличие разнообразных моторизаций, включая бензиновые и дизельные двигатели для Европы и сохранение 2,0-литрового турбоагрегата для США.

Несмотря на предположения об исключении седанов VW с американского рынка, сильное положение Jetta в Китае, где она существует как отдельный бренд, подталкивает к переосмыслению. С учетом возрождающегося интереса к седанам, VW может рассматривать возможность сохранения своих трехобъемных моделей в США.

Ожидается, что официальное представление обновленной Jetta пройдет в конце текущего года или на начальном этапе 2025, став вехой для Volkswagen. Это событие отметит новую эпоху для бренда, предлагая повышенные стандарты роскоши и комфорта в свете мировых изменений в автомобильной отрасли.