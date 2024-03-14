Обычный Nissan GT-R получил компоненты от GT-R Nismo

Спорткар дебютировал в Японии и в версиях GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition получил компоненты двигателя от GT-R Nismo Special edition. Это в том числе заново отбалансированные поршневые кольца, шатуны и коленчатый вал. На отдачу двигателя их установка не повлияла: «шестерка» VR38DETT по-прежнему развивает 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента на обычных купе и 600 сил и 652 Нм — на GT-R Nismo.

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Компания Nissan представила купе GT-R следующего модельного года. Пока раскрыта двухдверка в спецификации для Японии, где её будут продавать в восьми версиях, от GT-R Pure Edition до GT-R Nismo Special edition. Изменений немного, да и заявлены они только для двух исполнений — GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition. Среди прочего оба получили поршневые кольца, шатуны и коленчатый вал от GT-R Nismo Special edition, изготовленные с соблюдением более жёстких допусков, чтобы мотор резче набирал обороты.

© Nissan

Также каждый GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition украсят алюминиевой табличкой с именем мастера-такуми, собравшего двигатель, и золотистой номерной плашкой с данными о модели. Для Premium Edition к тому же стал доступен новый цвет интерьера Blue Heaven. Двигатель между тем прежний — «шестерка» VR38DETT с двумя турбокомпрессорами. На обычных GT-R она развивает 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента, на Nismo — 600 сил и 652 Нм. Шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод прилагаются.

© Nissan

© Nissan

Начальный Nissan GT-R Pure Edition оценили в 14 443 000 иен — около 8,9 миллиона рублей. Купе GT-R Premium Edition T-spec обойдется в 20 350 000 иен, или 12,6 миллиона рублей, а GT-R Track Edition — в 18 535 000 иен, что соответствует 11,5 миллиона рублей. GT-R Nismo намного дороже: обычная двухдверка стоит 30 085 00 иен, Special Edition — 30 613 000. В рублях это будет 18,6 и 18,9 миллиона соответственно.