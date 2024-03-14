Обновленный Geely Atlas Pro получит «двойника» под другим названием

Обновленный Geely Atlas Pro получит «двойника». Какие еще планы вынашивает бренд Proton
Geely обновила выпускаемый кроссовер Proton X70, который является перелицованным кроссовером Atlas Pro первого поколения.
Proton X70 был замечен во время тестовых испытаний в Малайзии. Кроссовер облачен в камуфляжную пленку, но это не мешает проследить в чертах Proton X70 рестайлинговую версию всеми знакомого Geely Atlas Pro. Но все же различие между моделями будет, Proton X70 получит переработанный передний бампер, а также видоизмененную заднюю часть.
Кроме Proton X70 будет выпущена комплектация с приставкой FL, она будет отличаться иной решеткой радиатора.
Ожидается, что Proton X70 будет доступен покупателям в той же ценовой категории, что и Geely Atlas Pro. На российском рынке он предлагается от 2 763 990 рублей. Автомобиль предложен с тремя видами силовых агрегатов: 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 177 л.с. на выбор. Также Geely Atlas Pro доступен и с гибридной силовой установкой. Трансмиссия во всех версиях 6-ступенчатая автоматическая или 7-ступенчатая роботизированная. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/час.
Proton X70 будет представлен уже у 2024 году, технической оснащение будет аналогично Geely Atlas Pro.
Кроме выпуска обновленной модели, Proton сообщил о том, что в ближайшее время будет создан центр по разработке новых моделей. Компания намерена в ближайшее время обновить такие модели как Iriz, Saga и Persona.
Кроме обновления уже выпускаемых моделей, планируется и разработка абсолютно новых, за основу которых будет взята гибридная силовая установка и платформа BMA, разработанная совместно со Швецией. К 2025 году Proton намерен выпустить две полностью электрифицированные модели.