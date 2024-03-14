Обновленный Geely Atlas Pro получит «двойника» под другим названием

Geely обновила выпускаемый кроссовер Proton X70, который является перелицованным кроссовером Atlas Pro первого поколения.

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Proton X70 был замечен во время тестовых испытаний в Малайзии. Кроссовер облачен в камуфляжную пленку, но это не мешает проследить в чертах Proton X70 рестайлинговую версию всеми знакомого Geely Atlas Pro. Но все же различие между моделями будет, Proton X70 получит переработанный передний бампер, а также видоизмененную заднюю часть.

Кроме Proton X70 будет выпущена комплектация с приставкой FL, она будет отличаться иной решеткой радиатора.

Ожидается, что Proton X70 будет доступен покупателям в той же ценовой категории, что и Geely Atlas Pro. На российском рынке он предлагается от 2 763 990 рублей. Автомобиль предложен с тремя видами силовых агрегатов: 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 177 л.с. на выбор. Также Geely Atlas Pro доступен и с гибридной силовой установкой. Трансмиссия во всех версиях 6-ступенчатая автоматическая или 7-ступенчатая роботизированная. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/час.

Proton X70 будет представлен уже у 2024 году, технической оснащение будет аналогично Geely Atlas Pro.

Кроме выпуска обновленной модели, Proton сообщил о том, что в ближайшее время будет создан центр по разработке новых моделей. Компания намерена в ближайшее время обновить такие модели как Iriz, Saga и Persona.

Кроме обновления уже выпускаемых моделей, планируется и разработка абсолютно новых, за основу которых будет взята гибридная силовая установка и платформа BMA, разработанная совместно со Швецией. К 2025 году Proton намерен выпустить две полностью электрифицированные модели.