Топ-10 спорткаров на рынке РФ в марте 2024 года

Российский автомобильный рынок представлен широким ассортиментом спортивных автомобилей, каждый из которых привлекает внимание своими уникальными характеристиками и дизайном.

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Аналитики составили рейтинг самых недорогих спорткаров, которые можно купить в России в марте текущего года.

Электрический спорткар Hozon Neta GT с мощным двигателем на 462 л.с. и запасом хода до 580 км. отличается ярким дизайном и полным приводом. Предлагается от 4 716 000 рублей.

Легендарный американский спорткар Ford Mustang с 5,0-литровым двигателем мощностью 450 л.с. и классическим дизайном, который завоевывает сердца поклонников спортивных автомобилей, предлагается от 9 900 000 рублей.

Эталон немецкого инженерного мастерства BMW M2 с 3,0-литровым двигателем на 460 л.с. и отличной маневренностью доступен от 12 000 000 рублей.

Немецкое купе Audi RS 5 с 2,9-литровым турбомотором на 450 л.с. и полным приводом, обладает ярким спортивным дизайном и высокой динамикой. Предлагается на российском рынке от 13 500 000 рублей.

Кабриолет BMW M4 Competition Package с 3,0-литровым двигателем на 510 л.с., который представляет собой сочетание роскоши и спортивной производительности. Доступен от 13 500 000 рублей.

Элегантный кабриолет Mercedes-Benz SL-Класс AMG SL 63 с 4,0-литровым двигателем мощностью 585 л.с., созданный для комфортного круиза с высокой динамикой. Стоит от 25 790 000 рублей.

Суперкар Porsche 911 Carrera GTS с 4,0-литровым двигателем на 480 л.с., обеспечивает выдающиеся характеристики и динамику. Купить его можно за 28 700 000 рублей.

Ориентированный на трек, суперкар Mercedes-Benz AMG GT R с 4,0-литровым силовым агрегатом на 585 л.с. и задним приводом, обеспечивает уникальные ощущения от вождения. На российском рынке предлагается от 30 200 000 рублей.

Электрокар BYD Yangwang U9 с силовым агрегатом мощностью 1306 л.с., представляющий собой инновационное решение в сегменте спортивных автомобилей. Цена на BYD Yangwang U9 начинается от 39 500 000 рублей.

Итальянский кабриолет Ferrari Portofino с 3,9-литровым двигателем на 620 л.с., сочетает в себе роскошь, стиль и выдающуюся производительность. Доступен от 43 900 000 рублей.

Каждый из перечисленных автомобилей представляет собой уникальное сочетание мощности, динамики, комфорта и стиля, позволяя автолюбителям выбрать подходящую модель с учетом их предпочтений и бюджета. Рейтинг был составлен порталом Carsweek.ru.