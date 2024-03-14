Porsche 911 в 2025 году получит мощный гибрид и новый двигатель

В 2025 году Porsche 911 ждет череда перемен. Вместе с небольшими визуальными изменениями автомобиль получит новую гибридную систему и более мощный двигатель.

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Автомобили Porsche нового поколения получили маркировку 992.2. Как было заявлено в СМИ, Гибридная система для 911 разрабатывалась в сотрудничестве с хорватской компанией Rimac. В ней присутствует электрическая система на 400 В, интегрированный стартер-генератор и электрический двигатель на 90 л.с., с помощью которого приводятся в движение колеса передней оси. Емкость аккумулятора составляет около 2,0 кВтч и восполняется либо от бензинового двигателя, либо при помощи рекуперативного торможения. Как было заявлено представителями бренда, компоненты добавят автомобилю лишь 30 кг.

Остальная часть состоит из 3,0-литрового оппозитного шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом, мощностью 395 л.с., который был модифицирован под гибридный режим. В сумме мощность автомобиля составит примерно 475 л.с., однако гибридным 911 пришлось отказаться от механической коробки передач. По слухам, инженеры Porsche разрабатывают более мощную гибридную версию 911, общая мощность которого будет свыше 520 лошадиных сил, но эта информация официально не подтверждена.

Так же изменения претерпят и GTS и Turbo. Им придется отказаться от своих 3,0- и 3,7-литровых оппозитных шестицилиндровых турбированных двигателей в пользу нового 3,6-литрового мотора с двойным турбонаддувом. Безтурбинная версия получит очень громкий 4,0-литровый двигатель, который сейчас устанавливают в GT3, GT3 RS и S/T.

Ожидается что гибридная GT3 нового поколения 992.2 с двигателем в 3.6 литра появится лишь в 2027 году. Так же было заявлено, что Carrera и Carrera S версии 992.2 останутся с 3,0-литровым двигателем и двойным турбонаддувом, однако немного увеличится его мощность.

Когда немецкий бренд перейдет к производству полностью электрических автомобилей еще неизвестно. Как полагают эксперты, это произойдет лишь спустя пару поколений. Вероятнее всего электрическую 911 удастся увидеть ближе к 2030 году в поколении 998.