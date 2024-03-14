В России замечен в продаже новый Tesla Model Y

Издание SPEEDME.RU раскрыло информацию о появлении на российском рынке нового электрического внедорожника Tesla Model Y, собранного в Германии. Поставка этого транспортного средства осуществляется через механизм параллельного импорта. Новый Model Y 2024 года в комплектации Long Range предлагается по цене от 7,3 миллиона рублей.

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Покупателям предоставляется возможность приобрести Model Y в оттенке Midnight Cherry Red с двигателем мощностью 500 л.с. и автономностью до 533 км на одной зарядке. В комплектацию также включены 20-дюймовые диски, домашняя зарядная станция и специальный зарядный кабель Type 2 Mennekes для ускоренной зарядки. Tesla Model Y зарекомендовал себя как один из самых востребованных электромобилей в мире, производство которого налажено на разных Гигафабриках Tesla, в том числе в США, Китае и недавно открытом заводе в Германии.

Несмотря на единую номенклатуру и базовые характеристики, автомобили, выпущенные в разных странах, имеют свои уникальные особенности. Отличительной чертой европейской версии Model Y является использование никелевой батареи, расширенный набор функций безопасности и уникальная отделка интерьера, которая отличается от версий для других рынков.