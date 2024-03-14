Cadillac продолжает свой путь к электрификации модельного ряда, до настоящего времени сосредотачиваясь в основном на разработке кроссоверов, внедорожников и одного премиум-седана — Celestiq, ценник которого достигает 340 000 долларов. Теперь же, кажется, на горизонте замаячили новые перспективы, особенно в области концептуальных машин, пишет SPEEDME.RU.

Известный американский бренд начал разжигать интерес к новому концепту под названием Opulent Velocity. Предварительная информация указывает на то, что это будет электрический седан или купе с присущим ему низким профилем. Детали пока держатся в секрете: известно лишь, что авто будет полностью электрическим, отмечая 20-летие серии V-Series от Cadillac и оснащено необычной системой звука выхлопа. Многие мечтают увидеть под капотом мощный двигатель V8, однако современные тенденции электромобильности склоняют к более экологичным решениям. Вероятно, это будет электрокар с инновационной системой звука, аналогичной «Fratzonic Chambered Exhaust» от Dodge.

Несмотря на стремление GM к увеличению числа гибридных моделей, нет свидетельств о включении Cadillac, стремящегося стать полностью электрическим флагманом GM, в этот план. Дополнительное представление о концепт-каре даёт видео, подчеркивающее, что это будет не кроссовер. Cadillac уточнил, что более полная информация о новинке будет опубликована «позже в этом году», оставляя поклонников в предвкушении обновлений в ближайшие месяцы.