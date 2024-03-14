АвтоВАЗ возобновил производство универсалов Lada Vesta

С конвейера производителя «АвтоВАЗ» начали сходить универсалы Lada Vesta. Об этом сообщил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

О прекращении массового выпуска универсалов Lada Vesta стало известно минувшей осенью. При этом никаких официальных заявлений на этот счет компания не делала. СМИ писали, что решение принято из-за нехватки ряда комплектующих.

По словам источников сообщества, завод возобновляет выпуск пятидверных версий. На прежние объемы производство универсалов выйдет в следующем месяце, говорят собеседники. Стоимость универсала Lada Vesta SW начинается от 1 644 000 рублей, цены на кросс-вариант начинаются от 1 866 000 рублей.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя сообщило, что АвтоВАЗ приступит к установке облегченных электроусилителей руля на Lada Vesta. Новую систему будет производить российский бренд «Итэлма».

Также ранее аналитики «Авто.ру Бизнес» рассказали, что в феврале в России снова выросли цены на подержанные авто от дилеров.