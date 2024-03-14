На балкон заводоуправления АвтоВАЗа пустят туристов

Российский автогигант запускает программу промышленного туризма. На начальном этапе проекта предприятие рассчитывает каждую недлею принимать по одной группе туристов. Вне этого графика будут проходить профориентационные мероприятия для школьников и студентов со всей страны.

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В компании разработали единую программу посещения автозавода, в рамках которой туристы смогут посетить музей предприятия, а затем изучить главные «точные притяжения» — прессовое производство, линию сварки «Вест», а также линии сварки и сборки «Грант».

Изюминкой должно стать тестирование покинувших конвейер автомобилей: гости должны будут подтвердить их высокое качество. Программа завершится посещением балкона заводоуправления (само здание из-за цвета часто называют «изолентой»), откуда открывается панорама автограда.

Между тем, АвтоВАЗ выпустил 31 миллион автомобилей. На то, чтобы выпустить такое количество машин, тольяттинскому автогиганту потребовалось 54 года: с главного конвейера завода первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» сошли 19 апреля 1970 года.