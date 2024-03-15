Появились первые фотографии бюджетного электрического кроссовера Skoda Epiq

Пока чешский автопроизводитель продемонстрировать концептуальный прототип будущей модели, однако долго ее ждать не придется — серийный электрокар поступит в продажу в 2025 году. Skoda обещает Epiq «эпически просторный салон», демократичную начальную цену в 25 тысяч евро (2,5 миллиона рублей) и запас хода до 400 километров.

© Motor.ru

Пока в компании ограничились лишь общей информацией о будущей модели, не вдаваясь в подробности о техническом оснащении. Заявлено, что при скромных размерах (длина составит 4,1 метра, что сопоставимо с Fabia) у электрического кроссовера будет вместительный багажник объемом 490 литров. То есть новинка будет позиционироваться не как батарейная альтернатива Karoq, а как ближайший родственник соплатформенных Volkswagen ID.2 и Cupra Raval.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Дизайн электрокара выполнен в фирменной стилистике Modern Solid, что можно перевести как «современный и надежный» — она же применяется, например, на Superb четвертого поколения и «втором» Kodiaq. В случае с электрокаром характерной особенностью является элемент под названием Tech-Deck Face — панель-заглушка на месте радиаторной решетки. Под ней скрыты радар адаптивного круиз-контроля и камера. Панель соприкасается с тончайшими Т-образными дневными ходовыми огнями, а ниже расположены блоки основных фар, которые, к слову, матричные.

В салоне на передней панели установлены два экрана — компактная цифровая панель приборов диагональю 5,3 дюйма и горизонтально ориентированный тачскрин мультимедийной системы на 13 дюймов. Из оснащения заявлены беспроводная зарядка для смартфона и возможность использования цифрового ключа.

В 2025 году серийный Skoda Epiq встанет на конвейер завода Volkswagen Group в Памплоне, Испания. Там же пропишутся и другие модели концерна на платформе MEB Entry — Volkswagen ID.2 и Cupra Raval.

Согласно стратегии электрификации, Skoda намерена инвестировать 5,6 миллиардов евро в разработку и производство электромобилей, и в ближайшие три года вывести на рынок шесть «зеленых» моделей. Epiq будет одной из них.