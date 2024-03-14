В Казахстане наладят сборку бюджетных кроссоверов Skoda Kamiq

Производственным партнёром выступила компания Allur, что уже производит автомобили JAC, Chevrolet, Kia и Jetour. На её костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» будет организовано производство целой гаммы машин: это кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Octavia и Superb.

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Как стало известно редакции Quto, модель Skoda Kamiq прошла процедуру обязательной сертификации, по итогу получив Одобрение типа транспортного средства. Из сертификационных документов известно, что новинка будет оснащаться 3-цилиндровым 115-сильным турбомотором объёмом 1 литр.

Тип трансмиссии неизвестен, но на других рынках покупателям доступны 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «преселектив». Привод — только передний, так что перед нами — скорее, приподнятый хэтчбек, нежели полноценный кроссовер. Заявленный клиренс составляет 182 мм.

Напомним: прежде «Шкоды» собирали на российском заводе компании Volkswagen, расположенном под Калугой. Но недавно сборочный конвейер продали другому собственнику. Сейчас конвейер проставивает, так как новый владелец пока ищет, чем можно загрузить простаивающую линию.

Между тем, Skoda обновила семейство Octavia. Обновление принесло бестселлеру чешской марки более агрессивную внешность: в первую очередь, за счёт передней оптики, в которую отныне вписаны «галочки» дневных ходовых огней, визуально охватывающие решётку радиатора.