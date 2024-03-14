На столичных трассах появятся зарядные хабы

В ближайший год на крупнейших столичных магистралях планируется создать крупные зарядные хабы, на которых одновременно смогут заряжать свои машины владельцы 15-20 электрокаров. При этом сами станции будут быстрыми, что позволит водителям проводить у розетки не более получаса.

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По мнению московских чиновников, развитие зарядной инфраструктуры поможет стимулировать горожан чаще делать выбор в пользу «зелёных» машин и положительно скажется на рынка.

«К 2025 году планируем устанавливать 200-300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших магистралях — там смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса. Рассчитываем, что такие условия будут мотивировать москвичей всё чаще делать выбор в пользу электромобилей», — отметил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Глава Дептранса также сообщил, что уже сегодня продажи электрокаров растут каждый месяц. А на спрос, в том числе, значительно влияет развитие инфраструктуры.

Тем временем стало известно, что переход на электрокары не избавит планету от автомобильного вреда. Переход на электромобили должен помочь очистить воздух и меньше загрязнять атмосферу. Но новое исследование британских учёных показывает, что даже тотальная электрификация не поможет избавиться от наиболее разрушительных последствий использования автомобилей. «Автомобильным вредом» исследователи называют смерти, травмы и парниковые газы, которые неизбежны при проектировании и строительстве дорог, добычи ресурсов для создания машин и само производство транспорта.

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