Биржевая стоимость бензина повысилась до максимума с сентября

Стоимость бензина в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 13 марта существенно повысилась. Цена марки АИ-95 выросла до 60 589 рублей за тонну, что является рекордом с сентября, следует из данных площадки.

Цены на АИ-92 подскочили на 1,31 процента, до 48 182 рублей за тонну. При этом в прошлом месяце бензин данной марки стоил больше. Стоимость летнего дизельного топлива продемонстрировала рост до 61 791 рубля за тонну, а межсезонное — до 61 494, что также является максимальным уровнем с осени.

С 1 марта в России действует запрет экспорта бензина на фоне сезонного спроса. Ограничение будет действовать полгода.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования РИА Рейтинг, Россия оказалась на второй строчке по низкой цене бензина АИ-95 и на первом месте по дизельному топливу среди 32 стран Европы и ближнего зарубежья.

На начало 2024 года самый дешевый бензин в пересчете на рубли за литр был зафиксирован в Казахстане (49,3 руб., рост за год на 19,8%), России (55,2 руб., рост на 7,4%), Белоруссии (65,7 руб., снижение на 4,1%).