Как на эмблеме Renault появилось отверстие по центру

Обычно автомобильная эмблема на решетке радиатора служит лишь одной цели — опознать марку автомобиля. Как сообщает «Авто Mail.ru», исключением из этого обычая является компания Renault, отверстие в логотипе которой появилось из практических соображений.

© Unsplash

Изначально логотип выглядел иначе — это был фамильный вензель семьи Рено. С такой эмблемой компания начала работать в 1900 году. Уже спустя шесть лет изображение изменили на гоночный автомобиль. Спустя десять лет Первая мировая война изменила планы производителя — он занялся танками. По этой причине с 1919 года на логотипе красовался первый серийный легкий танк Renault FT.

После окончания войны, в 1923 году, логотип приобрел более привычный вид. Сперва это был круг с прорезями с надписью Renault по центру. В 1925 году эмблема стала в форме ромба, но сохранила прорези. Еще позднее от прорезей избавились, однако в центре ромба появилось уже запоминающееся отверстие, повторяющее форму логотипа.

Зачем нужны были прорези? Логотип располагался над клаксоном, и создатели решили, что через сеточку его будет лучше слышно. Со временем звуковое устройство изменилось, однако отверстие оставили как дань традиции.