Рестайлинг принес кроссоверу Honda HR-V «активную» спецверсию

Паркетнику Хонды слегка подправили внешность. На родине марки также расширили ассортимент версий, плюс появилось новое оборудование.

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Этот компактный кроссовер Honda в актуальном поколении пребывает с 2021 года: на большинстве рынков он носит индекс HR-V (но не путать с одноименной моделью для Америки), а в Японии пятидверка зовется Vezel. И вот пришло время планового рестайлинга. Первыми модернизированный паркетник получат японцы.

Внешне Honda Vezel мало изменился. Японский кроссовер сохранил безрамочную радиаторную решетку с тонкими горизонтальными полосками, но у самой решетки теперь другой «вырез». Еще подретушировали передний бампер, а у задних фонарей поменяли начинку.

В салоне слегка переделали центральную консоль и тоннель: под шайбами, отвечающими за управление «климатом», появился дополнительный лоток для мелочевки. А комплекс систем безопасности Honda Sensing пополнили ассистент передвижения в пробках, функции автоматического переключения света фар и подавления внезапного ускорения.

В Японии также расширили линейку комплектаций. Так, покупателям предложат новую версию HuNT (на заглавном фото), рассчитанную для активного отдыха. Ее фишки – рейлинги на крыше, серебристая плашка между фарами, оранжевые вставки на бампере и обивка кресел из водоотталкивающего материала. Кроме того, обновлен опциональный пакет PLaY – это двухцветный кузов, яркие вставки спереди и на боковых молдингах, панорамная крыша. Наконец, за доплату для Honda Vezel можно заказать другие решетку и обвес.

Про технику пока сказано лишь то, что улучшена работа гибридной системы e:HEV: в частности, снижен шум двигателя. Вероятно, других доработок нет. Установка гибрида включает бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.) и пару электромоторов (один из них работает в режиме генератора). В Японии еще доступен «традиционный» кроссовер – с тем же полуторалитровым мотором. Привод передний или полный.

Продажи обновленного Honda Vezel стартуют до конца весны, цен еще нет. Дореформенный паркетник стоит от 2 399 100 йен, что эквивалентно примерно 1 489 000 рублей по текущему курсу.