Продается ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей

В Волгограде продается уникальная машина, выпущенная в 1938 году, – раритетная бежевая Tatra 57. Информация о продаже появилась на одном из популярных сервисов объявлений. Цена авто – 700 тысяч рублей.

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Продавец пояснил, что производство этой машины завершилось еще в 1949 году. В описании сказано, что седан был выпущен в Чехии.

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За 86 лет машина ни разу не побывала в ДТП. Пробег составляет 10 тысяч рублей. С 2017 года ретромобиль стоит в гараже. Уточняется, что машине необходима реставрация.

Tatra 57 — это легковой автомобиль марки Tatra с передним расположением двигателя. Модель появилась в 1931 году и считалась самым успешным легковым автомобилем марки.

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