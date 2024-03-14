В России резко подешевели почти все модели Chery

В России подешевела почти вся линейка Chery. Цены не изменились — дело в скидках, которые появились или выросли сразу на 100-300 тыс. рублей у восьми моделей бренда, сделав их доступнее на 3,5-8,8%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов китайской марки.

© Chery

В «прайсе» восьми моделей в марте появилось «Специальное предложение», представляющее собой единовременную выгоду на покупку автомобиля. Меньше всего можно сэкономить при покупке кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, для которых оно составляет 100 тыс. рублей. При этом стоимость Tiggo 7 Pro в топовой версии Prestige также снизилась на 180 тыс. рублей.

Дисконт от 150 тыс. до 200 тыс. рублей предусмотрен для кроссовера Tiggo 4 Pro в комплектациях 2023 модельного года, а покупатели Tiggo 7 Pro Max в большинстве комплектаций могут сэкономить 150 тыс., 200 тыс. или 235 тыс. рублей.

Стоимость седана Arrizo 8 во всех комплектациях за счет этой скидки снижается на 250 тыс. рублей, а обновленного кроссовера Tiggo 8 Pro Max — на 200-260 тыс. рублей в зависимости от версии. На максимальный дисконт в рамках «Специального предложения» могут рассчитывать покупатели дорестайлингового кроссовера Tiggo 8 Pro Max и паркетника Tiggo 8 Pro — для них он во всех комплектациях составляет 300 тыс. рублей.

© Автоновости дня

Единственным исключением стал гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. Он не только не получил новую скидку, но и лишился старой, позволявшей купить его на 350 тыс. рублей дешевле «прайсовой» цены.