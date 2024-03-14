На Lada будут ставить импортозамещённые бензобаки

Производитель топливных баков из Тольятти, фирма «ДИПО», которая поставляет комплектующие на Волжский автозавод, объявила о переходе на новое отечественное сырьё. Если раньше компания закупала иностранный полиэтилен низкого давления, то теперь в своей работе она планирует использовать аналог от российской компании «Сибур».

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Помимо этого, производитель заменил западный сыпучий клеевой слой (адгезив) на материал, который делает предприятие «ОКАПОЛ» из Дзержинска.

В министерстве промышленности и торговли России подчеркнули, что новые топливные баки уже ставятся на семейство автомобилей Lada Granta.

Общий объём инвестиций в проект составили порядка 200 млн рублей, при этом подсчитано, что экономия от импортозамещения составит порядка 300 млн рублей в год.

Следующий этап локализации производства подразумевает освоение производства пластиковых наливных труб и переход на автокомпоненты российских поставщиков. В их числе — резиновые прокладки, металлические запорные кольца и композитные полимеры.

Ранее стало известно, что финансирование производства автокомпонентов выросло в РФ. Российский Фонд развития промышленности (ФРП) на фоне кризиса в автомобильной отрасли значительно увеличил поддержку производителей компонентов. По мнению главы ведомства Романа Петруцы, после ухода западных производителей в России началась активная работа по импортозамещению комплектующих.