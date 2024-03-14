Раскрыто оснащение кроссовера Forthing T5 для России

В ближайшее время в России начнутся продажи нового китайского вседорожника. Сборка модели налажена на калининградском «Автоторе» мелкоузловым способом, однако в перспективе планируется углубление локализации. Помимо этого, уже на старте продаж все машины получат русифицированную медиасистему.

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Габаритная длина «паркетника» составляет 4545 мм, ширина 1855 мм, высота — 1765 мм, расстояние между осями равно 2720 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый наддувный двигатель с отдачей 153 лошадиные силы, с которым сочетаются шестиступенчатый «автомат» и передний привод.

Перечень оснащения машины включает в себя виртуальную панель приборов, крупный вертикальный планшет медиасистемы, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Первыми в дилерских центрах марки появятся кроссоверы Forthing T5 и T5 EVO российской сборки, цены на которые будет начинаться примерно от 2,5 млн рублей. Стоит отметить, что продажи машин на российском рынке уже стартовали, однако локализация производства позволила заметно сократить затраты и, как следствие, снизить стоимость.

Позднее россиянам будут предложены локализованные минивэны Yacht. По планам, до конца этого года с конвейеров калининградского предприятия сойдёт порядка 10 тысяч машин, также не исключено расширение модельного ряда.

Так, осенью прошлого года сообщалось, что в России появится новый китайский седан марки Forthing. Бренд Forthing имеет 20-летнию историю, являясь частью концерн Dongfengа. Скоро российская линейка марки расширится до четырёх автомобилей, а к концу года вырастет до шести. Пока россиянам доступны лишь кроссовер Forthing T5 EVO, а также премиальный семиместный минивэн Yacht. Но вскоре появятся и более доступные предложения.