Chery планирует построить завод в Италии

Правительство европейской страны заинтересовано в привлечении восточного производителя. В настоящее время ведутся переговоры на предмет строительства автосборочного предприятия. Это позволит Италии нарастить автомобильное производство до 1,3 млн единиц в год.

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О переговорах между китайским брендом Chery Auto и властями Италии сообщило издание speedme.ru. По данным источника, европейская страна заинтересована в расширении автомобильного кластера. В 2023 году на территории европейской страны было выпущено менее 800 000 автомобилей. С концерном Stellantis идут переговоры об увеличении производства до 1 млн единиц до конца десятилетия. Параллельно решается вопрос об открытии новых производственных мощностей других производителей. Основная цель — увеличение объёмов до 1,3 млн единиц техники в год.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо пояснил, что помимо национального автопрома, способного выпустить до 1 млн автомобилей в год, планируется привлечь стороннего производителя с объёмом выпуска ещё в 300 000 единиц. В случае успешного завершения переговоров с Chery она станет одной из первых китайских марок, запустивших производство на территории ЕС. Это позволит усилить конкуренцию на рынке, особенно в сегменте электрокаров.

Ранее Италия вела переговоры с Tesla и тремя неуточнёнными китайскими автопроизводителями. Сейчас основная ставка делается именно на марку Chery. Директор Chery Europe Йохен Тойтинг подтвердил, что ожидает высоких показателей продаж на европейском рынке. Также он сообщил, что бренд рассматривает возможность строительства в Италии нового завода или реконструкции ранее построенного автосборочного предприятия. Среди других претендентов фигурирует компания Great Wall Motor.

Ранее, напомним, стало известно, что в России подешевел самый доступный полноприводный Chery. Российский офис компании Chery расширил гамму комплектаций своего самого популярного кроссовера — модели Tiggo 7 Pro Max.