Назван средний срок владения автомобилем в России

Автоэксперты заявили, что средний срок владения автомобилем в России превышает семь лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источник отмечает, что таким образом эксперты опровергли распространенный миф о среднем сроке владения автомобилем в России в 3-5 лет. Согласно данным по итогам 2023 года, этот показатель достигает 7.1 лет. При этом эксперты подчеркивают, что эти числа продолжают расти.

Эксперты также отмечают, что средний срок использования автомобиля напрямую зависит от марки. Большинство автомобилей в среднем используется 6,8 лет, а авто премиум-сегмента — только 5,5 лет. При этом для автомобилей Lada этот показатель равняется 8,4 годам.

Ранее автоэксперт опроверг информацию о сокращении ассортимента машин из Китая.