Changan раскрыл цены на новый Uni-Z

Вместе с маркой и именем модель также сменила дизайн. На родине кроссовер доступен только с гибридной установкой, при этом ранее производитель сертифицировал еще и «традиционную» версию.

Паркетник Changan Uni-Z официально анонсировали в начале февраля этого года, теперь же в Китае объявили предварительные цены и открыли прием заказов. Напомним, что модель не разработана с нуля – это модернизированный Oshan Z6. Изначально принадлежащее компании Changan подразделение Oshan выпускало простенькие легковушки и коммерческий транспорт, а в 2018-м его превратили в отдельный бренд для престижных автомобилей. Однако с «премиумом», видимо, покончено, ведь Z6 стал третьей моделью, которую перевели в гамму материнской марки: ранее эмблему Changan получили кроссоверы Oshan X7 Plus и X5 Plus.

Changan Uni-Z адресован прежде всего молодежной аудитории. Внешние отличия от исходного кроссовера Oshan – новые радиаторная решетка, передний бампер и задние фонари. В салон можно попасть с помощью системы распознавания лиц: камера встроена в рамку левой пассажирской двери. Китайские профильные СМИ пишут, что длина модели равна 4730 мм – это на 31 мм больше, чем у Oshan Z6. Колесная база – прежние 2795 мм.

Внутри заменили переднюю панель, рулевое колесо и карты дверей. Кроме того, по центру установили более крупный планшет мультимедийной системы, а вместо третьего экрана – у основания лобового стекла – отныне размещен светящийся элемент, который китайцы называют «линкором»: судя по всему, таким образом решили обыграть наличие виртуального ассистента. В списке оборудования также значатся панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

На домашнем рынке кроссовер Changan Uni-Z доступен только в виде подзаряжаемого гибрида: в состав установки вошли бензиновый атмосферник 1.5 (97 л.с.) и 215-сильный электромотор. Привод исключительно передний. Паркетник получил батарею емкостью 18,4 кВт*ч, на электротяге он сможет проехать 125 км (по циклу CLTC). Между тем в сертификате модели также была заявлена «традиционная» версия с турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с. – не исключено, что чисто бензиновый паркетник отправят на экспорт.

В Китае у Changan Uni-Z пока лишь две комплектации. За базовый кросс сейчас просят 127 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по актуальному курсу. Вторая версия обойдется в 134 900 юаней – это около 1,7 млн рублей. «Живые» продажи на родине стартуют в ближайшее время. Вполне возможно, что впоследствии паркетник доберется и до России.