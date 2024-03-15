Дептранс призвали мотоциклистов отложить ранний выезд

С приходом первого тепла особо нетерпеливые мотоциклисты уже начали выезжать на столичные дороги. В Ситуационном центре ЦОДД уже сообщили о первых замеченных в мегаполисе байкерах, в связи с чем в департаменте транспорта решили напомнить водителям двухколёсного транспорта об опасностях раннего открытия сезона.

© Quto.ru

Так, в ведомстве напомнили, что погода в первом весеннем месяце зачастую переменчива, так что ночью и утром температура в городе опускается ниже 0 градусов. В итоге на дороге может образоваться гололедица, а летние шины не способны обеспечить хорошее сцепление.

В департаменте транспорта Москвы призвали мотоциклистов не торопиться открывать сезон, а вместо этого проверить экипировку, заняться подготовкой своей техники к сезону и отточить свои навыки вождения на площадке.

Ранее стало известно, что под маркой SWM россиянам будут предложены на только автомобили калининградской сборки, но и мотоциклы. Все подробности о новинках для российского рынка станут известны 20 марта 2024 года, в день официальной презентации бренда.

Кроме того, в феврале в России были зафиксированы рекордные продажи подержанных мотоциклов. В 2023 году новых владельцев нашли 103,7 тысячи байков с пробегом. Этот результат на 16% больше, чем россияне купили в 2022-ом, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. При этом львиная доля спроса пришлась на продукцию японских производителей.