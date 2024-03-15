На машинах Lancia снова появится логотип со слоником

Легендарный логотип с бегущим слоником сначала достанется Ypsilon HF. Запуск модели запланирован на следующий год, а унифицирована она будет с Abarth 600e. Электрическая силовая установка новинки будет развивать 240 лошадиных сил, позволяя разгоняться до «сотни» за 5,8 секунды. Позднее в модельном ряду Lancia появится и другие HF-автомобили, но какие, пока неизвестнно.

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Компания Lancia официально подтвердила возвращение шильдика HF. Эта аббревиатура известна с 1960-х, когда образовался клуб Lancia High Fidelity. А впервые её использовали на купе Lancia Fulvia HF в 1966 году. Модель украсил логотип команды HF Lancia Racing Team, тот самый, с четырьмя бегущими слониками. Позднее слоник остался один. Он по-прежнему символизировал «неудержимую силу», а также удачу и победу. А ещё был личным талисманом Джанни Лянча, сына основателя компании Винченцо Лянча.

Теперь обозначение HF вновь появится на «заряженных» Lancia. Первым носителем станет Ypsilon HF, запланированный на 2025 год. По всей видимости, в плане техники машина будет унифицирована с электрическим кроссовером Abarth 600e (обе марки входят в концерн Stellantis). Обещаны 240 лошадиных сил и разгон до 100 километров в час за 5,8 секунды. Кроме того, у Ypsilon HF будет заниженная подвеска и расширенная колея.

© Lancia

Логотип со слоником останется. Но теперь он совмещает цвета шильдика Fulvia Coupè 1966-го и наклон букв, как у эмблемы Lancia Delta из 90-х. Такое переосмысление прошлого итальянская марка уже опробовала на собственном логотипе, назвав подход Progressive Classic — «Прогрессивная классика». Главной задачей было сохранить все отличительные элементы, одновременно сделав эмблему свежей и современной. В принципе, это у Lancia получилось.