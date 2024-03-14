Отечественные автомобили оснастят нейросетью GigaChat

Российская IT-компания Сбер начала изучать возможность сотрудничества с отечественными автопроизводителями. По словам старшего главы блока «Технологии» Андрея Белевцева, целью возможного партнёрства является внедрение собственных технологий в бортовую электронику транспортных средств. В первую очередь — фирменной генеративной нейросети GigaChat.

Белевцев отметил, что появление подобных систем положительно сказывается на комфорте и безопасности. В первую очередь, это удобное голосовое управление, при помощи которого водитель может управлять рядом автомобильных функций.

«Мы сейчас изучаем возможности партнерства с российскими автопроизводителями, которым эта технология интересна, потому что у нас на борту есть все необходимое для того, чтобы ее внедрить в автомобиль», — пояснил руководитель направления.

Топ-менеджер подчеркнул, что на глобальном рынке уже есть примеры интеграции нейросети в автомобильную электронику. Так, немецкий концерн Volkswagen намерен внедрить ChatGPT во все свои машины.

Также он напомнил, что сегодня Сбер активно работает не только над нейросетью, но также над беспилотными транспортными средствами. В 2023 году российский IT-гигант стал участником тестов, во время которых беспилотные грузовики перемещали грузы между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11. Во время испытаний большегрузы перевезли более трёх тысяч тонн груза.