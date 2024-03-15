Суд обязал водителя отвечать за пассажира, повредившего чужую машину дверью

Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиально важное разъяснение: водитель обязан присматривать за своим пассажиром. Если человек неудачно вышел из машины, то это самое настоящее ДТП, в котором виноват водитель.

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Житейская история: на парковке где-то в Тверской области пассажир слишком широко открыл дверь и поцарапал чужое авто. Естественно, хозяина пострадавшей машины, некоего гражданина Г., это расстроило. Возник сакраментальный вопрос: кто виноват?

Страховая компания отказала автовладельцу в выплате по полису ОСАГО, сославшись на то, что другой автомобилист здесь как бы ни при чем. Обе машины стояли. Да, пассажир, конечно, набедокурил. Но вину пассажиров полисы ОСАГО не страхуют. Потому и разбираться надо с пассажиром. Напрямую. Так решили страховщики.

Однако у Уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, к которому обратился гражданин Г., возникло иное мнение. Он своим решением обязал страховую компанию выплатить человеку 7,3 тысячи рублей.

Суды подтвердили: именно финомбудсмен правильно понимает ситуацию. В правовом смысле.

"Суды пришли к выводу о том, что действия водителя автомобиля Skoda Yeti, в нарушение требований п. 12.7 ПДД РФ не проконтролировавшего безопасную высадку пассажира после остановки транспортного средства, находятся в причинно-следственной связи с повреждением стоящего рядом автомобиля Г., что относится к страховому случаю, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность по выплате страхового возмещения", - рассказали во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

В кассации особо отметили: именно водитель обязан располагать свое транспортное средство при остановке и стоянке таким образом, чтобы не создавать помех для движения другим транспортным средствам, чтобы высадка пассажира была безопасной как для пассажира, так и для других участников дорожного движения.

"А положения закона об ОСАГО не связывают наступление страхового случая исключительно с движением транспортного средства", - подчеркнули во Втором кассационном суде.

Именно водитель обязан проследить, чтобы высадка пассажира была безопасной для всех

Иными словами, не важно, ехал автомобиль или стоял. Если водитель недосмотрел, он виноват. В данном случае человек за рулем был обязан подумать о том, что на парковке слишком тесно и пассажиру может не хватить пространства. И либо найти другое место, либо проследить, чтобы пассажир выходил аккуратно.

"Многие считают, что если машина стоит и дверь открывается неаккуратно, причиняя повреждение соседнему автомобилю, - это не считается ДТП. Однако это ошибка, - сказал "РГ" юрист Лев Воропаев. - По этому вопросу уже давно есть устоявшаяся практика. Еще в прошлом году у меня такое дело рассматривалось в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Тогда два нижестоящих суда не посчитали это происшествие аварией, поскольку машины не двигались. Но кассационный суд справедливо признал это ДТП".

Как видим, ошибаться могут и судьи на местах. Но кассационные суды внедряют единый подход, на который должны ориентироваться и люди в мантиях, и страховщики, и водители.

"Согласно главе 12 Правил дорожного движения, которая посвящена требованиям к остановке и стоянке, посадка и высадка пассажира или водителя также относятся к движению. Таким образом, повреждения, причиненные при открытии дверей, относятся к ДТП.

И пострадавшим положена выплата по ОСАГО, если причинитель вреда застрахован, - говорит Лев Воропаев. - Кстати, и скрываться с такого ДТП тоже нельзя. Поскольку это грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо арестом до 15 суток".