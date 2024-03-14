Kia частично рассекретила дизайн нового седана K4

В преддверии премьеры, которая пройдет 27 марта 2024 года в рамках Нью-Йоркского автосалона, южнокорейская марка приоткрыла завесу тайны о том, каким будет дизайн будущего автомобиля. Судя по всему, новинка получила спортивный силуэт с резко выраженными линиями кузова. При этом в смелом внешнем виде особо выделяется отсутствие классических ручек на задних дверях.

© Kia

Обтекаемая форма кузова K4 в стиле фастбек сочетается с узкой светодиодной оптикой, которая сливается с передним бампером. Судя по всему, седан получил сложную конструкцию задней стойки с дверными ручками, спрятанными у основания. За счет необычной конструкции часть бокового стекла скрывается панелью.

© Kia

В K4 бренд обещает реализовать новые технологические инновации, неприсущие седанам такого класса. Ожидается, что новинка получит цифровую приборную панель и множество водительских ассистентов. В моторной гамме будут 1,6-литровый турбомотор и двухлитровый безнаддувный двигатель. Для некоторых рынков автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой.

Помимо Forte новой моделью Kia собирается частично заменить Ceed и Cerato на европейском и австралийском рынках.

В начале февраля компания Kia выпустила рестайлинг K5. Седан, ориентированный на североамериканский рынок, получил более мощный двигатель.