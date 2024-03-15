Ineos Grenadier Quartermaster теперь доступен в виде «головастика»

Британская компания﻿ Ineos Automotive пополнила внедорожное семейство Grenadier версией Chassis Cab с открытым шасси и четырёхдверной кабиной. Цена — от 71 840 евро.

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«Рабочая лошадка» за 71 840 евро — это дорого, новенький Toyota Hilux Champ в том же стиле обойдётся в разы дешевле, но он пока не добрался до Европы, а вот клиенты Ineos буквально выпросили версию Grenadier с открытым шасси, на котором можно сооружать различные надстройки — от простой бортовой платформы до кемпера. В основном такие версии востребованы различными спасательными и аварийными службами, которым необходим надёжный, выносливый, проходимый и при этом достаточно мощный и быстрый автомобиль. Grenadier полностью отвечает этим требованиям, аналогов на рынке у него немного.

Напомним, что исходный рамный 5-дверный внедорожник Grenadier вышел на рынок в 2022 году, в прошлом году дебютировала и была запущена в производство версия пикапQuartermaster, ну а Quartermaster Chassis Cab — это производная от пикапа.

Все добродетели Grenadier в версии Quartermaster Chassis Cab сохранены, никакого упрощения и удешевления не произошло, только мощная рама лестничного типа здесь, в отличие от пикапа, выставлена напоказ. На заднем торце рамы имеются отверстия для крепления тягово-сцепного устройства, над ним расположены узенький пластиковый бампер и круглые фонари — такие же, как у других версий модели.

Габариты у Quartermaster Chassis Cab без надстроек такие же, как у обычного пикапа: длина — 5440 мм, ширина — 1943 мм, высота — 2019 мм, колёсная база — 3227 мм. Дорожный просвет — 264 мм, глубина преодолеваемого брода — 800 мм, угол въезда — о 35,5 градуса, угол съезда — 22,6 градуса, угол рампы — 26,2 градуса.

3,0-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели для всех версий Grenadier поставляет компания BMW, максимальная отдача дизельного — 249 л.с. и 550 Нм, бензинового — 286 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. В стандартное оснащение входит дифференциальный полный привод с блокировкой «центра» и понижающая передача в раздаточной коробке (2,5:1). Блокировки межколёсных дифференциалов предлагаются за доплату. Подвеска — пружинная, зависимая, с неразрезными мостами Carraro спереди и сзади, дисковые тормозные механизмы поставляет фирма Brembo.

Снаряженная масса бензинового Ineos Grenadier Quartermaster Chassis Cab составляет 2643 кг, дизельного — 2718 кг. Допустимая полная масса обеих версий — 3550 кг. Допустимая динамическая нагрузка на крышу кабины — 120 кг, статическая — 375 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3500 кг.

Производиться «головастик» будет там же, где и все остальные версии Grenadier, — на собственном заводе Ineos во французском Амбахе, ранее принадлежавшем компании Mercedes-Benz. В Германии Grenadier Quartermaster Chassis Cab стоит от 71 840 евро, тогда как за обычный пикап нужно отдать минимум 72 640 евро. Grenadier Utility Wagon с закрытым 5-дверным кузовом, глухими боковыми стенками багажника и двухместным салоном стоит от 71 140 евро, полноценный 5-местный полностью остеклённый внедорожник — от 81 890 евро.

В феврале компания Ineos Automotive анонсировала среднеразмерный электрический внедорожник Fusilier с несущим кузовом на собственной платформе, его планируется запустить в производство в 2027 году.