АвтоВАЗ добавит в палитру новые цвета для Lada Vesta

Компания АвтоВАЗ доведет до семи число доступных цветов для Lada Vesta, рассказал директор по продуктам и программам марки Олег Груненков.

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"Мы работаем над поэтапным расширением цветовой гаммы, и в течение года доведем число цветов для Vesta до семи", - цитирует его "Газета.ru".

11 марта АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta, оснащенных модернизированным двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и 7-ступенчатым вариатором.

Автомобили с новым силовым агрегатом получили специально откалиброванные электронные системы управления двигателем и трансмиссией, модернизированные топливную и тормозную системы, новую опору силового агрегата.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Vesta получит систему ESP в августе.