За безопасностью на дорогах будет следить ДПС на китайских внедорожниках

В местном главке ГИБДД рассказали, что служебные автомобили специально были спроектированы для экстренных служб.

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Система связи и видеонаблюдения в них оборудованы по последнему слову техники, что позволяет оперативно реагировать на дорожную ситуацию.

Китайские внедорожники смогут оперативно пресекать действия лихачей, которые любят нарушать скоростной режим или совершать другие опасные маневры.

Предполагается, что новые автомобили ДПС помогут улучшить дисциплину участников дорожного движения.

Китайские внедорожники также будут принимать участие в патрулировании и других мероприятиях, направленных на предотвращение ЧП. Руководство ГИБДД надеется на улучшение статистики по количеству ДТП.

Напомним, в феврале и марте в области проводились различные рейды, направленные на безопасность водителей и пассажиров.