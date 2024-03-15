Нилов подготовил законопроект об усилении тонировки передних стекол автомобиля

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект об усилении тонировки передних боковых стекол, пишет РИА Новости.

Депутат направил законопроект в Правительство для получения отзыва. Нилов предлагает снизить разрешенный для тонировки коэффициент светопропускания передних боковых стекол транспортных средств с 70 до 35 процентов. Сейчас за невыполнение требований светопропускания грозит штраф 500 рублей.

Как писала «Парламентская газета», ранее Нилов уже предлагал разрешить тонировку боковых стекол авто. По словам депутата, из-за прозрачных боковых стекол водители в жару активно пользуются кондиционером, что негативно сказывается на их здоровье и на техническом состоянии машины.

Как указано на сайте ГУ МВД России, все стекла автомобиля, кроме заднего и задних боковых, могут быть затонированы до величины светопропускания не менее 70 процентов.