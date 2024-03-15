Lada Vesta получит систему ESP

Автомобили семейства Lada Vesta получат систему ESP в августе, передает слова директора продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олега Груненкова корреспондент "Российской газеты".

Ранее планировалось, что опция появится на машинах уже в первой половине 2024 года. Производством систем должна заняться компания "Итэлма".

В то же время адаптивный круиз-контроль Vesta пока не получит, уточнил Олег Груненков. При этом АвтоВАЗ собирается увеличивать количество зимних опций.

Также стало известно, что объем продаж Lada Vesta по итогам 2024-го превысит 100 тысяч машин. Причем примерно половину из них должны составить универсалы. Об этом рассказала начальник управления по маркетингу АвтоВАЗ Анна Курочкина.

Она добавила, что в гамме Vesta появятся новые цвета.

Ранее АвтоВАЗ назвал все цены на новую модификацию Lada Vesta, оснащенную мотором 1,8 литра мощностью 122 л.с. и вариатором. Они стартовали с отметки 1 588 900 рублей.