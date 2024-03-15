В России назвали самые популярные марки подержанных автомобилей

В феврале текущего года в России было продано 399,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 23% больше, чем в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

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По сравнению с февралем прошлого года продажи увеличились на 1,2%. Общее количество реализованных подержанных автомобилей за два месяца составило 724,1 тыс., что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В феврале самым востребованным брендом стала LADA. Продавцам удалось сбыть 101,6 тыс. подержанных автомобилей (+17,4% по сравнению с февралем 2023 года) отечественного бренда.

На втором месте оказалась японская Toyota с объемом продаж в 42 тыс. (-8,8%). Третье место занял южнокорейский бренд Hyundai с показателем реализации в 21,4 тыс. автомобилей (-4,5%).

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей стал седан LADA 2107, проданный в количестве 9,7 тыс. штук в феврале текущего года.