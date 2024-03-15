Porsche назвал размер ежегодной премии для сотрудников

Компания Porsche объявила размер премии, которую сотрудники компании получат по итогам 2023 года. Как оказалось, ежегодный бонус Porsche будет примерно вдвое больше премии, которую своим работникам выплачивает Volkswagen, сообщает портал 110km.ru.

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В связи с ростом продаж спорткаров и, как следствие, прибыли, руководство Porsche приняло решение увеличить размер ежегодной премии почти на 10%. Так, если по итогам 2021 года сотрудники компании получили бонус до 7900 евро (около 792 тыс. рублей), а по итогам 2022-го — до 9050 евро (около 907,4 тыс. рублей), то по результатам 2023 года его размер увеличился до 9690 евро (971,5 тыс. рублей).

Для сравнения, сотрудники Volkswagen, материнской компании Porsche, за прошлый год получили премию в размере 4735 евро или 474,7 тыс. рублей по текущему курсу.

Премия будет выплачена сотрудникам Porsche вместе с апрельской зарплатой. Ее получат в общей сложности более 28 тыс. человек, то есть все сотрудники заводов в Германии, постоянно работающие в Porsche AG и ее дочерних компаниях.