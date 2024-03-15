В Китае показали новый гибридный кроссовер Chery

Компания Chery готовит к выходу новый плагин-гибридный кроссовер под названием Fulwin T10 PHEV. Его характеристики появились в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

© Chery

Новый Chery Fulwin T10 PHEV представляет собой среднеразмерный кроссовер, который будет доступен как в пятиместной, так и в шестиместной конфигурации. Длина его кузова составит 4850 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1712 мм при колесной базе 2820 мм.

© Chery

В движение кроссовер будет приводить гибридная силовая установка Chery Kungpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя SQRH4J15 мощностью 115 кВт (156 л.с.) и электромотора мощностью 150 кВт (204 км) с 310 Нм максимального крутящего момента.

Ожидается, что официальная премьера Chery Fulwin T10 PHEV состоится в рамках предстоящего автосалона в Пекине, а в продажу кроссовер поступит 15 мая. Стоимость автомобиля, по информации китайских СМИ, будет варьироваться от 180 до 250 тыс. юаней или около 2,3 — 3,2 млн рублей по текущему курсу.