АвтоВАЗ назвал главных конкурентов седана Lada Vesta с вариатором

Во время презентации Lada Vesta с вариатором и новым мотором 1,8 литра Evo (122 л.с.) АвтоВАЗ перечислил главных конкурентов седана, передает корреспондент "Российской газета". Так, в число соперников автомобиля вошли BAIC U5 Plus (2 155 000 рублей), Changan Alsvin (1 750 000 рублей), Omoda S5 (2 250 000 рублей) и Geely Emgrand (2 170 000 рублей).

© Российская Газета

Главным преимуществом своего продукта в российской компании назвали цену. Стоимость отечественной новинки стартует от 1 588 900 рублей.

Также седан выше своих соперников (1 496 мм), у него солидный клиренс в 178 мм, разгон до "сотни" занимает 11,3 сек, большой багажник в 480 литров. Кроме того, средний расход топлива у Vesta 7,3 литра на 100 км.

Еще из плюсов - светодиодные фары ближнего и дальнего света, регулировка руля по вылету и периодичность ТО в 15 тысяч км (тогда как у китайских соперников раз в 10 тысяч км).

Напомним, продажи Lada Vesta с двигателем 1,8 литра и вариатором стартовали 11 марта. Доплата за новую коробку составляет 75 тысяч рублей. АвтоВАЗ уже получает запросы от служб такси и каршеринга на эту машину.