«Заряженный» Volkswagen ID. Buzz GTX мелькнул на тизере и обзавелся датой премьеры

Новая версия минивэна, оформленного в стиле ретро, дебютирует через неделю, 21 марта. По предварительным данным, «горячая» модель получит ту же двухмоторную силовую установку, что и представленный сегодня Volkswagen ID.7 GTX Tourer.

Пара полностью электрических однообъёмников – Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo – дебютировала в марте 2022 года. Серийное производство пассажирской версии стартовало в начале лета того же года. Через год, в начале июня 2023-го, дебютировала так называемая «растянутая» версия минивэна, а теперь немецкий производитель готовится презентовать ещё одну – на этот раз «заряженную» модификацию.

Сегодня Volkswagen рассекретил сразу две «заряженных» модели своего «зелёного» семейства – универсал ID.7 GTX Tourer и хот-хэтч ID.3 GTX. Совсем скоро этот ряд пополнится за счёт «горячего» минивэна ID. Buzz GTX: как рассказали в компании, дебют новинки пройдёт на следующей неделе, 21 марта, в рамках ежегодной пресс-конференции VW.

Несмотря на то, что ранее фотошпионы уже ловили прототипы ID. Buzz GTX в ходе дорожных испытаний, немецкая марка по-прежнему держит внешность будущей новинки в секрете. Пока что производитель расщедрился лишь на один затемнённый тизер, на котором видна фронтальная часть электромобиля с узнаваемым рисунком головной оптики, а также «бумерангами» противотуманок, расположенных в нижней части переднего бампера (аналогичные имеются у ID.3 GTX и ID.7 GTX Tourer).

В центре между тонкими полосками ходовых огней, судя по всему, располагается подсвечиваемый логотип бренда. Ожидается, что у «горячей» версии модели будет большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера, который получит рисунок в виде сетки (как у показанных сегодня новинок с прибавками GTX к названию). Ещё вероятно, такому минивэну достанутся новые оригинальные колёсные диски.

По предварительным данным, «горячий» минивэн получит ту же двухмоторную силовую установку (по одному электромотору на каждой оси), которой оснащается Volkswagen ID.7 GTX Tourer. Её совокупная отдача составляет 340 л.с. По данным издания Carscoops, эта техника позволит ID. Buzz GTX разгоняться с места до «сотни» за 6,4 секунды. Ожидается, что новая версия вэна получит тяговую батарею ёмкостью 79 кВт*ч (как у хот-хэтча ID.3 GTX).

Напомним, обычный Volkswagen ID. Buzz доступен с единственным 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Полезная ёмкость его тяговой батареи равна 77 кВт*ч. Есть ещё один заднеприводный вариант: мощность электромотора составляет 286 л.с., крутящий момент – 550 Нм; а эффективная ёмкость тягового аккумулятора – 85 кВт*ч.

Информация о ценах Volkswagen ID. Buzz GTX появится позже, очевидно, такая модель обойдётся дороже. На сегодняшний день стоимость обычного полностью «зелёного» минивэна стартует с отметки 64 581 евро, что эквивалентно примерно 6,42 млн рублей по текущему курсу.