Vauxhall Astra стал лучшим среднеразмерником по версии Business Motoring 2024

На церемонии Business Motoring Awards 2024 года Vauxhall Astra была удостоена титула «Лучший Средний Автомобиль», подчеркивая ее значимость для рынка малого и среднего бизнеса. Это признание приходит на фоне десятилетнего юбилея премии, которая известна своей приверженностью выявлению и награждению лидеров автомобильной индустрии, ориентированных на нужды бизнеса, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Astra привлекла внимание жюри благодаря своему динамичному вождению, экономичности владения и высокому качеству сборки. Модель доступна в различных конфигурациях: от бензиновых и гибридных версий до подключаемых гибридов и полностью электрической версии, делая ее идеальным выбором для широкого круга пользователей. Электрическая версия Astra особенно выделяется своими низкими налоговыми ставками и нулевым уровнем выбросов, что делает ее привлекательной для корпоративных и частных клиентов.

Крис Райт, редактор Business Motoring, отметил улучшения в управляемости и доступности Astra, подчеркнув усилия бренда по снижению затрат на владение. Джеймс Тейлор, управляющий директор Vauxhall, выразил гордость за успех модели на премии, отмечая низкие эксплуатационные расходы и разнообразие силовых агрегатов как ключевые факторы успеха Astra в бизнес-секторе.

Astra Electric обещает впечатляющую эффективность и запас хода, благодаря инновационной батарее на 54 кВт*ч и мощному электродвигателю. Vauxhall намерен расширить свою электрическую линейку, предложив электрические версии всех своих моделей к концу 2024 года.