Dongfeng представил седан с запасом хода до 1200 километров

Китайский автогигант Dongfeng представил на домашнем рынке свой новый электрический седан eπ 007. Он будет доступен в четырех модификациях по цене от 159 600 до 199 600 юаней или около 2-2,5 млн рублей по текущему курсу.

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Новый Dongfeng eπ 007 позиционируется как среднеразмерный седан с длиной кузова 4880 мм, шириной 1895 мм и высотой 1460 мм при колесной базе 2915 мм. Он выполнен в форме фастбэка и имеет скрытые дверные ручки, узкие светодиодные фары с оригинальной графикой и панорамную крышу с люком.

Интерьер новинки выполнен в минималистичном стиле. В нем есть 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы на базе Qualcomm Snapdragon 8155, двухспицевый мульти-руль и аудиосистема с 20 динамиками. Количество физических кнопок было сведено к минимуму.

На рынке Dongfeng eπ 007 будет доступен в общей сложности в четырех конфигурациях. EREV-версия 200Pro с расширенным запасом хода оснащена установленным на задней оси электродвигателем мощностью 160 кВт (около 218 л.с.) и батареей емкостью 28,39 кВт*ч. На «чистом» электричестве она сможет проезжать 200 км, а полный запас хода составит 1200 км. А разгон от 0 до 100 км/ч занимает у нее 7,2 секунды.

Полностью электрическая модификация Dongfeng eπ 007 530Pro оборудована задним электромотором на 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента с разгоном до «сотни» за 6,8 секунды и аккумулятором на 56,83 кВт*ч с запасом хода до 530 км.

Еще одна заднеприводная версия Dongfeng eπ 007 620Pro приводится в движение одномоторной электрической установкой на 200 кВт (272 л.с.) и 320 Нм крутящего момента и благодаря установленному аккумулятору на 70,26 кВт*ч способна проехать на электротяге до 620 км .