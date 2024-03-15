Глава думского комитета выступил в защиту тонировки стекол машин

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, который позволит водителям наносить на передние боковые стёкла своих автомобилей тёмную плёнку. Документ уже направлен на рассмотрение правительства для получения отзыва.

Политик предлагает снизить разрешённый коэффициент светопропускания для тонировки передних боковых стёкол с нынешних 70% до 35%.

«Разрешить тонировку передних боковых стёкол! Это, помимо прочего, элемент безопасности. И ведь речь идёт не о лобовом стекле, любое затемнение которого действительно ухудшает обзор — только о передних боковых. Причём, с просчитанным нормативом светопропускаемости», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Стоит отметить, что сегодня нанесение любой плёнки на передние стёкла запрещено российским законодательством. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей, также гаишники выдают требование, обязывающее снять плёнку. Если его проигнорировать, то нарушителя ждёт штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 120 часов или административный арест до 15 суток.

Тем временем для штрафа за тонировку стёкол замеры стали не нужны. Это следует из решения российских судов по реальному административному делу. Штраф ГИБДД за шторки на стёклах поддержал Верховный суд. Более того, само нарушение оформили по необычной статье.