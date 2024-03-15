АвтоВАЗ объяснил кнопки от Lada Granta на новой Vesta

В условиях кризиса в отрасли Волжский автозавод начал унифицировать ряд компонентов салона на бюджетных и флагманских автомобилях. В частности, на моделях стоят одинаковые кнопки подогрева сидений — размещаются они рядом с нишей подстаканников. Производитель подчеркнул, что решение временное, а позднее клавиши переедут на переднюю панель.

Стоит отметить, что на первых экземплярах Lada Vesta, выпущенных в 2022 году, клавиши были расположены на передней панели. Однако теперь из-за локализации производства они были не только перенесены, но и заменены на «грантовские».

В компании пояснили, что в 2022 году многие иностранные поставщики перестали ввозить в Россию комплектующие для автомобилей, из-за чего производитель вынужден был прекратить выпуск Lada Vesta.

Возобновился он летом 2023 года, при этом производитель подчеркнул, что запустить конвейеры удалось исключительно благодаря перестроению логистических цепочек и заключению договоров с новыми поставщиками.

При этом, судя по всему, нового поставщика кнопок АвтоВАЗ пока не нашёл и решил заменить их на комплектующие от Lada Granta. Утверждается, что расположение клавиш в перспективе будет пересмотрено, однако сроки пока не раскрывается.